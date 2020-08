CLOSE

El actor Federico Ayos, confesó que debido a que empezó a trabajar muy pequeño, llegó un momento en que deseaba alejarse de la actuación para convertirse en futbolista

Federico Ayos está actualmente en pantalla, en dos proyectos, en “Médicos, línea de vida” (Univision) y El Dragón (Netflix y en la pantalla de Televisa). (Foto: La Voz)

Aunque Federico Ayos es un joven actor consolidado, que ha logrado conquistar al público con personajes como el de Rafael en “Médicos, línea de vida”, o el de “El Flaco” en “El Dragón”, confiesa que en algún momento de su vida, pensó en dejar la actuación para convertirse en futbolista.

“Yo empecé a trabajar a los siete años, hice tres proyectos y después como a los nueve, diez, hubo una negación, me agarro una fobia con la actuación, con el mundo de la actuación, yo quería ser futbolista, soy fanático del River Plate, pero por circunstancias de la vida, tuve un accidente y no pude seguir jugando futbol, empecé a estudiar con Mónica Bruni y fue una experiencia maravillosa que me hizo volver amar la actuación”, indicó el actor argentino, radicado en México.

Federico asegura que era un niño tremendo, por lo que cuando el actor Diego Olivera llegó a la vida de su madre, la actriz Mónica Ayos, no siempre fue gentil con él, ya después, se identificaron y hoy realmente lleva una relación de padre-hijo.

“Con Dieguito tengo una muy buena relación de padre e hijo, pero al principio no voy a mentir que costó, porque era un niño bastante terrible, un pequeño demonio, pero con el tiempo fui creciendo y madurando y hoy tengo una relación muy estrecha con él, es mi consejero de vida, me brinda muchas herramientas para afrontar la vida”, indicó.

Aún cuando extraña su natal Argentina, Federico se siente cómodo viviendo en México en donde se le han abierto las puertas.

“Cuando llegué aquí no era algo esperado, fue algo que se fue dando, yo había empezando hacer unas cosas en televisión, y México me recibió con mucho cariño, me metí al CEA y le puedes sacar mucho provecho, siempre me sentí muy cómodo, aunque siempre se extraña a la familia”, puntualizó.

