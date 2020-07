CLOSE

Mario Bautista asegura que nunca hubo una carpeta de investigación en su contra por supuesto abuso sexual, debido a que todo fue un “chisme”.

Mario Bautista, legalmente libre de toda culpa, en el caso de acusaciones de supuesto abuso sexual, en contra de un grupo de fans de Guadalajara, retoma su carrera y anuncia concierto para noviembre. (Foto: La Voz)

Tras haber sido señalado por varias jóvenes, supuestamente por haber abusado de ellas sexualmente en una fiesta en Acapulco, a donde las llevó con engaños desde Guadalajara, el cantante Mario Bautista afirmó que el caso concluyó legalmente, debido a que nunca hubo una carpeta de investigación en su contra, solo fue un chisme que dejó en manos de sus abogados, ya que él nunca hizo nada inapropiado.

“No hubo ni carpeta de investigación, ni nada, porque no existió nunca el caso. El tema se cerró al 100% legalmente y no quiero tener una conversación sobre esto, porque es una conversación fea, medio chismorrona, que no me late”, expresó el cantante, quien ofreció una conferencia de prensa para hablar del concierto que dará el próximo 14 de noviembre en La Arena Ciudad de México.

La decisión del cantante de no hablar antes sobre el tema, se debió a que él sabía que no había hecho nada inapropiado.

"Me valió queso, porque realmente yo veía en la tele a estas niñas y decía “no puedo creer que haya gente así, de verdad” sea que las niñas estuvieran llorando y otras ya no sabían qué hacer, o sea, yo decía: “¿de verdad, por qué hacen esto para dañar algo?”, entonces, no le quise dedicar nada de energía a eso y preferí dejarlo cien por ciento a un lado; se arregló legalmente como tenía que ser, se cerró y estoy feliz de la vida y agradecido”, señaló.

El cantante aseguró, que prefirió no involucrarse en el tema y dejarlo todo en manos de sus abogados.

“Esa situación ya se cerró, se aclaró el chisme y obviamente se concluyó legalmente. No me gusta esto de salir a aclarar cosas que ni siquiera son verdad, porque si hubiera sido verdad, yo hubiera salido y dado mi cara y hubiera dicho: “la cagué”, pero no, cuando no es verdad, por eso no me quise ni involucrar en el más mínimo sentido", puntualizó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/07/29/mario-bautista-asegura-que-nunca-ha-hecho-nada-inapropiado/5536954002/