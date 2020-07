CLOSE

La actriz contesta a quienes la critican por ser novia de Horacio Pancheri

Marimar pone un alto a las críticas por su noviazgo con Horacio Pancheri, no porque les afecte en su relación, ni a ella misma, sino porque no quiere seguir normalizando las faltas de respeto. (Foto: La Voz)

Aunque siempre ha tratado de mantener la calma, Marimar Vega puso un alto a todas aquellas supuestas fans de Horacio Pancheri, quienes la atacan en redes sociales, solo por ser su novia, ya que “la consideran” “fea”, “gorda”, “vieja”, aunque él es mayor que ella.

Cada vez que Horacio comparte una fotografía con Marimar, la actriz recibe un sinnúmero de ofensas, por lo que esta vez decidió no quedarse callada.

“Comparto esto, no porq me afecte a mí directamente, porq afortunadamente llevo muchos años trabajando en mí y en mi valor y para nada está puesto en esas cosas! Lo comparto, porq me duele mucho ver cómo no hemos aprendido nada, cada vez q mi novio comparte una foto mía en sus redes, las agresiones por parte de mujeres son infinitas”, indicó la actriz.

Aún cuando siempre ha tratado de mantener la calma, Marimar lamentó más aún, que sean mujeres quienes la atacan.

“¿Cómo las mujeres puedes seguirse expresando así de las mujeres? Cómo seguimos pensando q decirle a alguien “ vieja”, “ fea” “gorda” etc... sigue estando bien o normal.

NO, no está bien, no está normal la agresión de ningún tipo, dejemos de aceptar este tipo de comportamiento. Y repito, no lo pongo porq hagan algún tipo de daño a nuestra relación, lo expongo porq no quiero seguir siendo parte de “NORMALIZAR” las faltas de respeto de un ser humano a otro”, indicó.

