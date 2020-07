CLOSE

Gaby y sus pequeños Orianna y Nickolas, pasarán un espléndido verano con el “Campamento prime”. (Foto: May Martínez)

Para la actriz Gaby Espino, la dureza que hemos vivido con la pandemia de Coronavirus, nos ha llevado también a reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestra familia y con las cosas más sencillas para disfrutar, como lo es el convivir, divertirse y entretenerse al lado de los hijos, por lo que está encantada de poder hacerlo este verano a través de un campamento virtual.

Aunque Gaby siempre ha sido una mamá que se ha multiplicado para estar el mayor tiempo posible con sus hijos, reconoce que con su trabajo era muy difícil estar con ellos una semana completa en su casa, ya que viajaba constantemente para cumplir con sus compromisos, por lo que con el confinamiento, tuvo la oportunidad de disfrutar totalmente de sus pequeños Nickolas y Oriana, con quienes buscó la forma de entretenerse sin salir de casa, y ahora agradece tener un campamento a través de Amazon, que divierte a los pequeños desde su hogar y les hará vivir un verano espléndido.

“Te brinda herramientas para poder hacer con los niños un verano divertido aunque estemos en la casa, hicieron un programa digital que se llama “Campamento prime”, donde hay miles de herramientas para hacer con los niños, van a encontrar diferentes cosas, actividades, manualidades como: hacer una fogata sin fuego, hacer karaoke, hacer recetas divertidas, hay tantas, tantas cosas que se pueden hacer también a través de Alexa (un asistente virtual)”, indicó la actriz.

Gaby agradece el pasar más tiempo al lado de su hijos y disfrutarlos al máximo.

“Siempre trato de buscar el lado positivo de las cosas, yo trabajo muchísimo, gracias a Dios, me toca viajar mucho y tenía mucho que no estaba tanto tiempo en casa, y eso para mí ha sido súper positivo, porque nos hemos encontrado como familia, platicamos mucho y sacamos lo positivo.

“Yo he disfrutado a mis hijos al 100 por ciento. No siento que me haya perdido una etapa de su vidas, pero sí me perdí muchas cosas, sí me ha tocado viajar y hacer telenovelas fuera, aunque todos los viernes estaba en mi casa, apenas terminaba de grabar estaba en mi casa, siento que ahora, con todo esto, he tenido la oportunidad de pasar un tiempo especial con ellos”.

Gaby agrega que para este verano, el pasar todo el tiempo en casa, no significa que los niños no puedan divertirse.

“Trato de hacer el verano para lo niños lo mejor posible y compartir en familia, y que todo esto que está pasando a nivel mundial no les afecte más a los niños, este verano hay que hacer algo especial para ellos, por eso me gusta este campamento, porque no tienes que tener una cuenta prime, simplemente una cuenta en Amazon y puedes disfrutar de este material ya”, puntualizó.

CONÓZCALA

Gaby Espino asegura que para este verano, el pasar todo el tiempo en casa, no significa que los niños no puedan divertirse. (Foto: Enrique Tubio)

Gaby Espino

Nació un 15 de noviembre en Caracas, Venezuela

Estudió actuación en la escuela Luz Columba

Ha protagonizado telenovelas como “Más Sabe el Diablo”, “Ojo por Ojo”, “Santa Diabla” y “Mundo de Fieras”.

En cine ha participado en “La Mujer de mi Hermano”

Estuvo casada con el actor Cristóbal Lander, padre de su hija Orianna

Tuvo una relación con Jean Carlos Canela, con quien tuvo a su hijo Nickolas.

