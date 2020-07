CLOSE

Christian Estrada confirmó que su relación con Ferka terminó, luego de que se filtrara un audio en donde él confiesa que tiene otra relación.

Christian y Ferka terminaron, al descubrir ella, que supuestamente, él solo la utilizó como estrategia para lucir en el reality “Guerreros 2020”, situación que él niega. (Foto: Televisa)

Después de que Ferka diera a conocer que su relación con Christian Estrada había terminado, al haber descubierto, a través de un audio, que él solo la estaba utilizando como estrategia para el reality “Guerreros 2020”, donde ambos participaron, él confirmo la ruptura, pero aseguró que el audio es apócrifo.

“Yo no terminé con Ferka, ella terminó conmigo, respeto su decisión, sé que hubo chismes por todos lados, pero bueno, respeto su decisión", expresó el modelo.

Ferka dio a conocer que su relación había terminado, tras escuchar un audio de Christian , en donde aseguraba querer a otra mujer y que su noviazgo con ella, solo era una estrategia, situación que incomodó a Christian, quien desmintió que ese audio sea reciente.

“Hubo audios, donde se escucha, obvio era mi voz, son audios viejos, en donde yo apenas estaba conociendo a Ferka, todavía ni éramos novios, pero no era por estrategia, no vine aquí a buscar novia o relación, pero con ella se dieron las cosas, se descontrolaron las cosas y me gustó, me sigue gustando", expresó.

Lamentó que Ferka (María Fernanda Quiroz) haya hecho pública su ruptura, sin antes haber tratado de arreglar su situación.

“El error de Ferka fue haber publicado cosas, en realidad son cosas que se puedan arreglar, no sé porqué dejó que dos personas se metieran en nuestra relación, llevábamos una relación súper linda", expresó.

Desde hace unas semanas, cuando Ferka confirmó su relación con Christian, ex novio de Frida Sofía, hubo voces que alertaron, asegurando que él era un vividor, sin embargo, ella decidió darle un voto de confianza, que finalmente no funcionó.

