La actriz lamentó que existan personas que la critiquen por su edad, ella acepta con orgullo sus 42 años

Alicia responde a críticas. (Foto: Francisco Morales/La Voz)

Siempre sincera, Alicia Machado respondió a quienes la llamaron vieja, por postear una foto en donde para algunos, luce desarreglada.

“Qué hueva! Uno publica una foto linda, deseándoles lo mejor, y hay gente muy chévere, pero hay quienes dicen: “Alicia estás acabada, estás vieja”. “Pues sí, yo soy una mujer, soy una señora de 42 años, voy a cumplir 43 en unos cuantos meses. Y bueno, uno va envejeciendo", comentó.

Las críticas a su edad, no le incomodan, ya que aseguró, para ella lo importante es ser feliz y gozar de una buena salud.

"Recuerden que hay mucho filtro y mucho Photoshop; no todo lo que se ve, es como se ve muchas veces. Y si uno envejece, ¿cuál es el problema? Yo prefiero estar vieja y no tener cáncer, por ejemplo; o estar vieja y no tener coronavirus; o estar vieja y ser feliz y exitosa; o estar vieja y no parecer un travesti toda llena de polímero y botox y cirugías por todos lados", indicó.

Compartió que a su edad, se siente plena, y más ahora que ha recordado a su amigo Walter Mercado, quien le predijo que a los 45 años, vivirá situaciones maravillosas.

"Me dijo que cuando yo cumpliera cuarenta y cinco años, todavía me faltan dos años y medio, me dijo que mi vida iba a cambiar, que iban a venir unos éxitos maravillosos, que creo que me los merezco, porque he trabajado muy duro y me he preparado muchísimo, como artista y como comunicadora. ¿Y saben qué? Anoche soñé con él. Estoy con la esperanza de que todas esas cosas que el señor Walter me dijo un día, van a suceder", puntualizó.

