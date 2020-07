CLOSE

Susana Zabaleta y Regina Orozco critican a Paty Navidad por su forma de pensar sobre el Covid-19

Regina y Susana, dos grandes voces. (Foto: Cortesía)

Debido a que los últimos meses, Paty Navidad ha expresado públicamente su opinión acerca de la pandemia de Coronavirus, Susana Zabaleta y Regina Orozco consideran que sus declaraciones son irresponsables, cuando hay miles de muertes qué lamentar.

“A mí se me hace terrible... se me hace nefasto que alguien pueda dar una declaración tan poco informada, no importa que hayan creado el virus; el virus existe, y está matando gente y creo que hay que tener mucho respeto a la gente”, indicó Susana Zabaleta.

Por su parte, Regina Orozco aseguró que aunque se debe de respetar la opinión de los demás, no es prudente descalificar que exista el Covid-19.

“Yo digo que cada quien que piense lo que quiera, pero hay que respetar, si yo digo ahorita que tengo Covid, nadie se me va a acercar”, indicó.

Susana Zabaleta y Regina Orozco deleitarán a su público con su show “¡Andan Sueltas!” que se llevará a cabo el próximo 8 de agosto, en la plataforma de streaming Me Show. Regina y Susana, dos grandes voces. Cortesía. (Foto: Cortesía)

Finalmente, Susana le recomendó a Paty que se relaje.

“No hay que meterse a la introspección, Paty Navidad no te metas a ti misma, porque sino, qué miedo, imagínate que digan que no existe el Covid, Paty ya relájate por favor, respira hondo”, puntualizó.

Susana Zabaleta y Regina Orozco anunciaron su show “¡Andan Sueltas!” que se llevará a cabo el próximo 8 de agosto, en la plataforma de streaming Me Show, para lo cual los boletos ya están a la venta.

