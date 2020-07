CLOSE

El actor Mauricio Martínez, se autodenomina “DESTRUYE HOGARES” y asegura que su supuesto coqueteo con Ricky Martín, solo es una broma, producto de su amistad

Mauricio Martínez se ríe de que una broma con Ricky Martín, haya dado pie a que pensaran que estaba coqueteando con él, pues eso solo habla que son muy buenos amigos. (Foto: La Voz)

Luego de que se hiciera un gran boom en redes sociales por un intercambio de mensajes entre Ricky Martin y Mauricio Martínez, que fue calificado como “un abierto coqueteo” de parte del cantante y actor mexicano, que fue llamado “destruye hogares”. él mismo respondió con humor ante estos calificativos, y contestó que todo había sido una broma, e incluso se puso en su Twitter “Mauricio Martínez DESTRUYE HOGARES”.

“Oigan, era broma ¡Está casado! No mam… Miren lo que me mandaron “Viernes de destruir hogares”, me dice mi amiga… Nooooo”, escribió el Mauricio, al momento que mostraba cómo decenas de medios, tomaron su broma como un “coqueteo” hacía Ricky.

Todo comenzó cuando Ricky le “reclamó” jocosamente a Mauricio, que no le contestara el saludo: “Oye, saluda que no dormimos juntos”, a lo que el actor mexicano respondió “Porque no quieres...”, y para rematar Ricky fue contundente : “alguien tenía que decirlo” motivo suficiente para que la broma levantara un sinfín de comentarios y notas periodísticas del supuesto “coqueteo”.

Finalmente, lo único que quedó claro es que son amigos, se llevan muy bien y se dan el lujo de bromear así. No hay más.

