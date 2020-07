CLOSE

Debido a que los contagios por Covid-19 siguen incrementándose, el cantante envió un mensaje a quienes se rehúsan a usar cubrebocas para protegerse

Pepe pide a su seguidores cuidarse y cuidar a los demás, pero ciertamente tiene que luchar contra la agenda de los líderes políticos que no dan buen ejemplo en el uso de tapabocas. (Foto: Televisa)

Debido a que los contagios por Covid-19 siguen incrementándose, el cantante Pepe Aguilar envió un mensaje a quienes se rehúsan a usar cubrebocas para protegerse y proteger.

“No, no estoy enojado, pero la verdad no me la creo que a estas alturas salen y salen videos de gente necia que no se quiere poner el tapabocas. ¿Qué me importan tus pinches derechos, güey?, ¿Qué me interesa que te quieras morir?, iMuérete si quieres! Pero no te lleves en las patas a gente que sí se está cuidando con conciencia y no llevando el virus a sus seres queridos”, indicó el cantante mexicano.

Molesto, lamentó que todavía existan personas que exijan derechos, cuando no han respetado la vida de los demás, al rehusarse a usar cubrebocas.

“No entiendo cómo hay gente todavía a estas alturas que diga “mis derechos”. Tus derechos acaban donde empiezan los míos güey, así es el rollo, tú derecho se acaba donde empieza el mío, entonces, sí quieres que te respete, pues tú respeta cab... respeta, ponte tu tapaboquitas cuando andes por ahí fuera, si eres tan amable”, indicó.

Pepe pidió a sus seguidores que por favor usen su cubrebocas.

“Señoras y señores, hay que hacerle caso a la razón, no tanto a los líderes, porque ellos tienen una agenda política y la nuestra es de salud. Entonces no le hagan tanto caso a los líderes, que ya vimos que es un volado que puede jugar con su vida”, puntualizó.

Y efectivamente, Pepe tiene por encima, la palabra de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, que aún con 40 mil muertes por Covid-19 en México, esta mañana, enfatizó públicamente que él no usa cubrebocas “porque no está científicamente comprobado que el uso de cubrebocas ayude”, y agregó que a él, tanto el Secretario de Salud Jorge Alcocer, como el Subsecretario de esa misma dependencia, le han dicho que no lo necesita si ejerce la sana distancia.

