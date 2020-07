CLOSE

Demi Lovato y Max Ehrich se comprometieron, así lo dio a conocer la cantante a través de sus redes sociales

Demi encontró el amor y el apoyo que necesitaba en su vida y está feliz de comprometerse con Max Ehrich. (Foto: Telehit/Televisa)

Feliz de haber encontrado una pareja que la apoya incondicionalmente, la cantante Demi Lovato anunció su compromiso con Max Ehrich.

A través de sus redes sociales, la también actriz le escribió un emotivo mensaje a su prometido.

“Supe que te amaba desde el momento en que te vi. Fue algo que no puedo describir a nadie que no lo haya experimentado de primera mano, pero, por suerte, tú lo sentiste también. Nunca me he sentido tan incondicionalmente amada por alguien en mi vida (que no sean mis padres) con mis bajadas y todo", escribió la cantante.

Demi agradeció a su pareja por aceptarla tal y como es.

"Nunca me presionaste para ser otra persona que no fuera yo. Me haces querer ser la mejor versión de mí misma. Es un honor aceptar tu mano hacia el matrimonio".

En las imágenes que compartió, se ve a la pareja a la orilla del mar, dándose un beso, mientras que ella muestra su anillo.

"Te amo más de lo que un subtítulo podría expresar, pero estoy feliz de comenzar una familia y una vida contigo. Te amo para siempre. Mi compañero. ¡Aquí está nuestro futuro!"

