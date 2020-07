CLOSE

Carmen Salinas defendió a Ninel Conde de las declaraciones de Giovanni Medina, quien asegura que la actriz se iba de fiesta, abandonando a su hijo

Carmelita asegura que a ella le consta que Ninel es una mujer íntegra y muy trabajadora. (Foto: La Voz)

La actriz Carmen Salinas defendió a Ninel Conde de las declaraciones de su ex pareja Giovanni Medina, quien ha asegurado que la cantante abandonaba a su hijo por irse de fiesta.

“A Ninel yo la quiero mucho. Es muy trabajadora, nunca la he visto ni fumar, ni tomar vino, ni hacer cosas indebidas y eso va para ustedes también (los periodistas), no hablen mal de ninguna mujer, porque de una mujer vienen”, expresó Carmen.

Como amiga de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, de quien también Giovanni Medina presume amistad para amedrentar a Ninel, Carmen aseguró que el político no se prestaría para ayudar a Giovanni a quitarle a Ninel a su hijo.

“Marcelo Ebrard, que es mi amigo también, no creo que se prestaría para solapar una situación de esas”, indicó.

Como madre, como mujer que trabajó incansablemente y dio todo por sus hijos, Carmen entiende la desesperación en la que se encuentra Ninel, al estar separada de su hijo y no poder verlo, ya que confiesa que ella en algún momento intento suicidarse cuando la familia de su esposo le quería quitar a su hija Maru.

“Por un hijo una madre da la vida, me corté las venas por mi hija, por mi hija yo iba a dar la vida, y mi hija no saben cómo me venera, porque dice: “el saber que te quisiste quitar la vida para que no me quitaran de tu lado, me hace venerarte más”, puntualizó.

