El actor Brandon Peniche y su esposa Kristal Cid, quien está embarazada, confirmaron que tienen Covid-19.

“Hace aproximadamente un mes empecé a sentirme mal, me empecé a sentir cansado. Me guardé aproximadamente dos días. Me hice dos pruebas, me salieron absolutamente negativas. Mi doctor me decía que yo tenía COVID, pero que era muy complicado, porque en las pruebas yo salía negativo”, expresó el actor.

Luego de confirmarse que Brandon y su esposa tenían Covid-19, Kristal asegura que aún no saben en qué momento pudieron contagiarse.

“Teníamos todos los cuidados del mundo, nuestras únicas salidas eran a un bosque. No me acuerdo de nunca más haber tocado un súper (desde que inició la pandemia), de haber ido a un restaurante”, indicó.

La principal preocupación de la pareja era por el bebé que esperan, sin embargo hasta ahora el niño se encuentra bien.

“Mi bebé está afortunadamente súper bien, se está moviendo, tampoco hay tantos estudios que digan qué puede pasar a una embarazada, pero el común denominador de embarazos es que han salido bien, no nos queda nada más que estar positivos, estar tranquilos”, indicó.

La pareja también está tranquila debido a que su pequeña hija Alessia, aunque posiblemente también está contagiada no ha tenido síntomas fuertes.

“Alessia perfecto. Creemos que ella también tiene Covid porque ha estado en contacto con nosotros, pero no sería tan efectivo hacerle una prueba, incluso, no recomiendan hacerlo, hay muy bajo índice de que a un niño le pegue fuerte”, puntualizó el también conductor.

