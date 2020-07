CLOSE

La actriz Patricia Navidad no entiende por qué sus comentarios sobre la pandemia, causan tanta molestia en algunas personas

Paty insiste en su muy particular opinión acerca de la pandemia de Coronavirus y asegura que la seguirá expresando públicamente, porque tiene derecho. (Foto: La Voz)

La actriz Paty Navidad lamentó que sus comentarios sobre la pandemia, incomoden a algunas personas que incluso la atacan por ello, pero advierte que seguirá dando su opinión, como cualquier persona que ejerce su derecho a la libertad de expresión.

“Por qué tanta molestia, mis opiniones no coinciden con la versión oficial, pues no, no coinciden, yo soy responsable de lo que publico en mi redes sociales, tengo derechos, el artículo 19 de la Constitución mexicana me ampara, todos tenemos esos derechos de expresarnos, en ningún momento le estoy faltando el respeto a nadie”, señaló la actriz.

Patricia, quien ha despertado polémica al decir públicamente que el Coronavirus es un virus que existe, pero no la pandemia, por lo que el confinamiento solo es una estrategia de los gobiernos para controlar a los ciudadanos, insistió una vez más, en que lamenta que la gente les siga creyendo todo “y no despierte”.

NOTA RELACIONADA: Paty Navidad advierte que 'lo peor' está por venir

“Para poder ser libres hay que ser antes conscientes y responsables y eso es a lo que le teme la mayoría de las personas, por eso vivimos en un mundo de esclavos, porque prefieren seguir siendo dependientes, vivir en un área de confort, señalando a los demás de todo, sin corregirnos a nosotros mismos”, expresó.

“No soy la única que piensa así, somos bastantes, en varios países, en muchos países están mucho más despiertos que en México, no entiendo por qué a estos médicos les molestan tanto mis opiniones. El virus nunca lo he negado”, puntualizó.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/07/21/la-actriz-paty-navidad-seguira-dando-su-opinion-sobre-pandemia/5482209002/