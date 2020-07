CLOSE

Feliz de que el público pueda volver a ver la serie “Celia”, Jeimy Osorio anunció el lanzamiento de Peacock, el servicio de streaming de NBCUniversal

Jeimy Osorio celebra que “Celia” esté otra vez en pantalla, ahora por la plataforma Peacock, el servicio de streaming de NBCUniversal. (Foto: Telemundo)

La actriz Jeimy Osorio se encuentra feliz, ya que se podrá volver a ver la serie “Celia”, que ella protagonizó, ahora a través de Peacock, el servicio de streaming de NBCUniversal,

“La serie “Celia” me ha marcado tanto, ha sido una gran regalo en mi vida, con “Celia” aprendí que nadie te puede decir qué hacer con tu vida y que uno siempre tiene que trabajar por lo que quiere, por eso estoy feliz de que ahora el público la pueda volver a ver a través de Peacock”, indicó la actriz.

Gracias al personaje en esta serie tan icónica, la actriz no ha dudado en alzar su voz contra el racismo, aunque asegura que este tema no es parte de su carrera.

“Yo cuento mi historia de una manera diferente, porque mi camino ha sido bien diferente, hay gente que siempre te va a mirar distinto, pero yo no he permitido que eso (el racismo) sea parte de mi conversación, de mi carrera. En Puerto Rico siempre me abrieron todas las puertas. Hay otra manera de cambiar la conversación, es hora de decir: “ustedes están buscando esto, yo tengo esto, “era justo lo que hacía Celia Cruz, a ella le daban con todo, pero seguía trabajando”, indicó.

A través de la plataforma Peacock, que ya está activa desde el 15 de julio, además de “Celia” se podrán ver las temporadas actuales de éxitos de NBC, noticias relevantes, deportes y segmentos destacados de cultura, además de decenas de canales de distintos géneros que incluirán noticias en vivo de NBC News Now y Sky News.

