Al actor Germán Ortega, no le sorprende la actitud negativa de Giovanni Medina, ex pareja de Ninel Conde

En “El Tenorio Cómico”, Ninel fungió durante varias temporadas como “Doña Inés”, al lado de los más destacados comediantes de México, lo que nunca agradó a Giovanni Medina. (Foto: La Voz)

Luego de que Giovanni Medina, ex pareja de Ninel Conde, asegurará que Adal Ramones y dos actores de “El Tenorio Cómico”, “no podían ni terminar la obra, debido al mal estado en el que se encontraban por consumir sustancias” detrás del escenario de la puesta, el actor Germán Ortega (uno de los hermanos Mascabrothers), quien trabajó en la obra al lado de Ninel, prefiere ignorarlo y seguir con su peculiar sentido del humor.

“¡Uta, no sabes!, cocaína, mariguana, chupe… pues a huevo, pero ahí se quedaba, o chupas o actúas… Creo que medio me enteré (de lo que dijo Giovanni), pero estamos clavados aquí (en las grabaciones del programa “Relatos Macabrones”) desde las siete de la mañana, llegas y no paras”, indicó el actor.

Germán Ortega no hace caso de malos comentarios y se concentra en las grabaciones de su nuevo programa. (Foto: La Voz)

A Germán no le sorprende que Giovanni Medina los señalará a ellos también, ya que es una persona que no respeta ni a Ninel Conde, madre de su hijo.

“Si declaró eso, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, si habla mal de la mamá de su hijo, qué no va a hablar de nosotros”, indicó.

Germán aclaró que nunca llegó a los golpes con Giovanni, aunque sí se le acercó para pedirle que cuidara sus comentarios con Ninel, en el desarrollo de la obra de teatro.

“Lo mismo que pasó con Adal, me dijo a mi: “nomás te pido que no te lleves “, indicó.

En “El Tenorio Cómico”, Ninel fungió durante varias temporadas como “Doña Inés”, y los chistes se hacían alrededor de su belleza y sensualidad, lo que molestaba a Giovanni, según lo dicho tanto por Adal como por Germán.

