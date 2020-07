CLOSE

La experiencia de la vida, lo ha llevado a ser mejor persona, a saber disfrutar de la vida, a respetarse a sí mismo y hacerlo con los demás,

A propósito del lanzamiento de su sencillo “Persona Tóxica”, el cantante Jorge Medina compartió con gran sinceridad y madurez, que en algún momento de su vida, sí se consideró una persona tóxica.

“Fui una persona tóxica, cuando yo tomaba, fui mal marido, mala copa, mal padre pero es parte de la vida, tengo tres años que no tomo y soy feliz. Fue difícil tomar la decisión porque uno quiere dejar de tomar y no lo dejas, pero yo empecé a leer cosas espirituales, es una lucha con lo que siente uno, más porque todos tenemos prejuicios y complejos con los que luchas, yo lo logré y ahora no tengo problema con el alcohol”, señaló el destacado cantante, quien es considerado como una de las mejores voces del género.

Jorge agregó que esta experiencia de vida, lo ha llevado a ser mejor persona, a saber disfrutar de la vida, a respetarse a sí mismo y hacerlo con los demás, pero siempre firme en sus decisiones, de dejar en el pasado a esa persona tóxica que lo estaba llevando a la muerte.

“Tengo aquí en mi casa mucho vino, mucha cerveza, pero no tengo un pleito con eso, hoy soy un empedernido corredor, a mi esposa le pido que no me quite eso, el proceso de estar con amigos, de estar en palenque, a mí me han dicho: “no seas mamón, tómale” y les digo “no soy mamón, pero no tomo, si tú te quieres morir, yo no, si tú y yo no vamos a ser amigos por eso, no somos amigos, porque me enoja algo que quieras que yo haga, que no quiero hacer” y ya ni me ofrecen alcohol. El problema conmigo, no es que me emborrachara, el problema es que si tomo no hago nada, y a mí me da gusto hoy tener una familia bonita y que mis hijos puedan estar con su papá”, indicó.

Ahora sus hijos bromean con él a la inversa, pues le dice que ahora es una “persona tóxica”, pero por el orden que le gusta tener en su vida.

Jorge Medina, quien es considerado como una de las mejores voces del género de banda, estrena su sencillo “Persona Tóxica”. (Foto: La Voz)

“Soy una persona tóxica en el buen sentido, yo soy un padre muy estricto, soy de rancho, yo pasé toda mi vida viviendo en un rancho y yo dejé el rancho, pero mi rancho se quedó en mi vida, en enero, mis hijos me dijeron que ya no estaba en el rancho que no fuera tan tóxico, pero soy tóxico, porque me gusta acomodar mis cosas, soy bien tóxico para ordenar, soy demasiado ordenado, mis camisas blancas las tengo juntas, no permito que la persona que trabaja en mi casa las toque, incluso a veces yo lavo mi ropa. porque siento que no me la van a lavar bien, cuido mucho mis cosas, a veces digo para qué tanto orden, a veces me pongo guapo y no tengo a dónde ir y me dicen: "¿qué traes?", pero a mí, me gusta sentirme bien”, expresó.

Con su nuevo sencillo, Jorge desea reafirmar su carrera como solista.

“A mí me alimenta la música, soy una persona que lleva muchos años de carrera pero apenas llevo tres años de solista, “Persona Tóxica” es un tema fuerte, de desamor, para mí, persona tóxica puede ser un hombre o una mujer a quien nada le gusta, a quien nada le embona, mucha gente la ha considerado para su ex, se la dedican a quien quieren”, puntualizó.

