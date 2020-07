CLOSE

Fernanda asegura, que no pudo haber encontrado mejor pareja para compartir su vida.

Para Fernanda Castillo, el anillo que le entregó Erik Hayser, es un símbolo de amor, con el que le pide pasar el resto de su vida a su lado. (Foto: Christopher Esqueda/Cortesía)

Totalmente enamorada de Erik Hayser, a quien considera un hombre maravilloso, Fernanda Castillo confiesa, que desde que inició una relación con él hace seis años, supo que quería pasar el resto de su vida a su lado, por lo que el anillo de compromiso que le entregó hace unos meses, simplemente refuerza el compromiso que habían hecho desde un principio, de estar juntos para siempre, al margen de que aún no están seguros si harán una boda como tal.

“Me siento comprometida desde hace un montón de tiempo, ahora tengo un anillo que me tengo que andar quitando, porque como lavo mucho platos, no lo puedo traer siempre (sonríe). Eso (el compromiso), lo tenía, sí, como plan, siempre, estar para siempre juntos, no nos hace falta más”, indicó.

“Desde que empezamos a salir hace seis años, lo que siento, es que soy muy afortunada de tener en este momento, a un hombre tan maravilloso, tan equipo, una pareja de vida”, señaló.

Fernanda asegura que nunca ha tenido el sueño de tener una boda tradicional. (Foto: Christopher Esqueda/Cortesía)

Más allá de estar feliz por haber recibido un anillo, que considera como un símbolo de amor, del caballero que tiene a su lado, a la actriz le emociona ver que toda la gente que los ama, ha celebrado su compromiso y les desea lo mejor.

“Nos emociona y mucho, que la gente que queremos y que nos quiere, celebren con tanto gusto con nosotros la noticia, porque esto era algo que nosotros queríamos compartir, que está ahí desde hace mucho tiempo y que nos emociona y que agradecemos”, indicó.

Aún cuando no están seguros si se casarán, hace apenas unos días, la pareja celebró que llevan seis años juntos, con una emotiva cena (bajo todas las medidas de salud y cuidado), momento que ella compartió en sus redes sociales, junto a este escrito: “Gracias por elegirme una y otra vez, porque a tu lado, soy la mejor versión de mi. Te amo Erik Hayser”.

CONÓZCALA

Fernanda Castillo celebra estar en total plenitud en la vida, tanto en lo personal, como en lo profesional. (Foto: Christopher Esqueda/Cortesía)

Fernanda Castillo

Nació el 24 de marzo

En el 2003 fue El Rostro de El Heraldo

Formó parte de la telenovela “Clap”

Interpretó a Mónica Robles en “El Señor de los Cielos”

Actualmente protagoniza la serie de Telemundo “Enemigo Íntimo”

