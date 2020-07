CLOSE

La actriz decidió retirarse sus implantes de seno, porque su cuerpo los estaba rechazando.

Verónica reveló que su cuerpo rechazó dos nuevos implantes de seno, por lo que decidió retirarlos definitivamente y no exponer su salud. (Foto: Televisa)

La actriz Verónica Montes, explicó los motivos por los cuales decidió retirarse definitivamente los implantes de seno que tenía desde hace varios años.

“Cuando llegó el momento de retirar los antiguos implantes y ponerme unos nuevos, mi cuerpo tuvo una reacción alérgica a estos, por lo que otra vez tuvieron que cambiarlos por unos hipoalergénicos, pero estos se pegaban a mi músculo y me causaban mucho dolor con ciertos movimientos, después de dos intervenciones fallidas, me di cuenta que mi cuerpo me estaba diciendo que ya no quería nada extraño en él y decide escucharlo”, expresó la actriz.

Aunque no fue fácil para Verónica tomar la decisión que no utilizaría más implantes, hoy se siente feliz.

“No fue una decisión fácil, pero hoy no me arrepiento de haberla tomado, soy feliz como soy, con mi cuerpo sin molestias, sin dolores. No atentemos contra nuestra salud, porque te dicen cómo debemos vernos, nuestra belleza no debe complacer a nadie, la belleza no debe doler”, indicó.

El medio artístico a veces exige estereotipos de belleza, que hacen que muchas actrices se sometan a tratamientos estéticos, dolorosos e incómodos, por ello, Verónica exhortó a no seguir estereotipos.

“Nos hacen creer que necesitamos tener bubis grandes para vernos más femeninas, más sexys, y no es verdad, no necesitamos nada de eso, solo necesitamos amarnos como somos, respetarnos, respetar nuestros físico y ser felices”, puntualizó.

