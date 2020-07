CLOSE

Banda Carnaval estrena “Sueña”, un tema que habla del sentimiento entre madres e hijos, que están separados y lejos. (Foto: Universal Music)

A través del tema “Sueña”, Banda Carnaval quiso rendir homenaje a todas aquellas madres de hijos migrantes, quienes sufren por saber si sus hijos están bien.

“El tema “Sueña” es para las mamás de la gente que está fuera de su pueblo, de su país, que están lejos y que no pueden regresar a su lugar por alguna situación”, expresó Miguel Chávez, integrante de la banda.

“Hasta acá siento sus besos, sé que está pensando en mí, porque me extraña igual que yo, y se asoma a la ventana, espera verme regresar. Aunque ella sabe bien que no, y se la vive esperando una llamada, nomás para saber que el hijo no anda mal”, dice “Sueña” , con el que Banda Carnaval diversifica el giro de la temática de sus temas, que generalmente son de amor y desamor de pareja.

“Nosotros somos una banda muy versátil, romántica, que le gusta la fiesta, como dice nuestro nombre: Carnaval, pero esta canción es muy diferente a todas las canciones que habíamos sacado, porque habla de una letra dirigida a una mamá, y ahorita casi las agrupaciones interpretan canciones románticas que habla de amor y en este caso, es una canción que le habla a la mamá”, indicó.

A Miguel le ha tocado también vivir fuera de Guadalajara, de donde es originario, por lo que el tema le ha tocado el corazón.

“A mí me toca vivir en Mazatlán, yo soy de Guadalajara, Jalisco y sí extraña a la mamá, a los hermanos, y es un sentimiento que te llega y a veces lo único que tienes es ponerte sentimental”, puntualizó.

