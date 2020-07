CLOSE

El conductor confiesa que ha tenido que ir adaptando su trabajo a la pandemia, debido a que ha ido de programa en programa por el Covid-19

Antonio Santana brilla como conductor backstage de “Guerreros 2020”. (Foto: Televisa)

Entusiasmado por trabajar en México, el conductor español Antonio Santana confiesa que está agradecido de darle continuidad a su trabajo, en medio de los avatares causados por la pandemia de Coronavirus, ya que en los últimos meses, ha estado en tres producciones distintas: “Pequeños Gigantes” y “Sal y Pimienta”, ambos en Univision, y ahora se encuentra en Televisa, como conductor backstage de “Guerreros 2020”.

“Ha sido un poco raro, lo que ha sido con mi carrera en los últimos meses, estuve co-conduciendo “Pequeños Gigantes”, que solo duró un poco el show, porque por la pandemia ya no se puedo grabar, de ahí me trasladaron al programa “Sal y Pimienta”, y posteriormente vino la oportunidad de estar en “Guerreros 2020”, he ido de un programa a otro, por la situación que estamos viviendo”, indicó.

Antonio señala que aunque ha sido duro y distinto grabar “Guerreros 2020” en plena pandemia, debido a las extremas medias sanitarias que se han tomado, se han adaptado muy bien, y a él también le ha ayudado para distraerse de todo lo que está sucediendo.

Antonio agradece poder darle continuidad a su trabajo, con todas las medidas de seguridad, en plena pandemia. (Foto: Televisa)

”No es fácil hacer un programa de televisión en estos momentos, donde todo mundo tiene que ir con un cubrebocas, googles o careta, pero el estar grabando te hace olvidarte por un momento de lo que sucediendo, a veces no reconoces a la gente, porque solo los miras a los ojos, es una cosa bien rara, pero también nos hacía falta vernos a los ojos, y eso también es bueno”, indicó.

Satisfecho con su participación como conductor bakstage del reality, Antonio espera que al programa siga igual de exitoso.

“La verdad que ha sido una gran experiencia, primero porque ha sido un reto grabar un programa con lo que está sucediendo, haciéndolo con tantas personas siempre tomando todas las medidas necesarias y luego ver la respuesta del público que ha sido muy buena, ha sido increíble, porque se ha logrado un buen resultado”, puntualizó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/07/15/antonio-santana-disfruta-la-conduccion-en-guerreros-2020/5447073002/