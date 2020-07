CLOSE

A través de su música, la cantante peruana disfruta hablar de la libertad de las mujeres, de su empoderamiento.

Leslie Shaw le escribe a la mujer independiente y empoderada. (Foto: Prensa Danna/Cortesía)

La cantante peruana Leslie Shwan se mostró agradecida y feliz, de la buena respuesta del público con su tema “Estoy Soltera”, que grabó en colaboración con Thalía y Farina, porque significa el fruto de su intenso trabajo.

“Han sido muchos años de esfuerzo, de lucha, de trabajo constante, cuando firmé con Sony, me imaginé muchas cosas, pero trabajar con Thalía ha sido una motivación para seguir luchando por mi sueños y para querer seguir haciendo música como otras personas, así de grandes”, expresó la cantante que impactara con temas como “Faldita”, que ya supera los 65 millones de visualizaciones en YouTube.

A través de su música, Leslie disfruta hablar de la libertad de las mujeres, de su empoderamiento.

“Me gusta ser una voz femenina y me encanta que mis fans me estén empoderando más con este tema de “Estoy Soltera”, me siento motivada de cantarle a las mujeres. Me encanta hacer música alegre, que se sientan identificadas, no está mal cantarle al amor, pero en este momento de mi vida, me gusta hablar de la independencia, de la diversión, pero quién sabe, más adelante también puedo cantarle al amor”, indicó.

Así cómo se dio la colaboración con Thalía y Farina, la cantante espera seguir colaborando con mujeres que admira.

“Me encantaría seguir colaborando con artistas mujeres, voy a seguir componiendo”, puntualizó.

