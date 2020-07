CLOSE

La cantante explica que no hizo público que dio positivo a COVID-19, porque no quería preocupar a sus padres.

Karol G dejó claro que ya está mucho mejor y espera ya haber superado el Covid-19. (Foto: La Voz)

Tras filtrase la noticia de que la cantante colombiana Karol G había dado positivo en prueba de COVID-19, ella misma explicó que no lo quiso hacer público, porque no quería preocupar a su familia, especialmente a sus padres, asimismo, no quería que la nota fuera más importante que el lanzamiento de su sencillo.

“No lo quise hacer público por muchas razones, porque mis papás estaban lejos de mí, no lo quise hacer público, porque no quería preocupar a nadie, en mi familia, somos personas que hacemos todo juntos, lastimosamente, no sé cómo se filtró la noticia, no sé si fue la persona que nos hizo la prueba. Mis papás ayer entraron en caos horrible, porque no sabían”, expresó la cantante en sus redes sociales.

Además de que sus padres no sabían que estaba contagiada, la cantante no quería que esa noticia fuera el centro de atención y no su nuevo sencillo.

“Salía también mi sencillo que ya estaba programado y ninguna de mis intenciones era que la noticia fuera que tenía el virus y no mi canción”, indicó.

La cantante expresó que aunque fue difícil su recuperación, ya está mucho mejor y espera ya haber superado el COVID-19.

“Tuve el COVID , fue súper difícil, súper doloroso pero en realidad ya estoy saliendo de él, hoy me hice la prueba, la cual espero que salga negativa”, señaló.

Sobre la salud de su novio Anuel AA, la cantante dio a conocer que él salió negativo, por lo que prefirieron separarse por unos semanas.

“Emmanuel es una persona muy alérgica a muchos medicamentos y creo que lo más responsable era separarnos, hasta que todo estuviera bien“, indicó.

