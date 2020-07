CLOSE

Giovanni Medina pidió a Ninel Conde que lleguen a un acuerdo, mediante sus abogados, para no seguir perjudicando a su hijo.

Giovanni Medina dice que ojalá, él no tenga necesidad de quién es, supuestamente, Ninel Conde, pero por otro lado, públicamente, le pide llegar a un acuerdo por “el bien” de hijo, por el que pelean en tribunales. (Foto: La Voz)

Pese a seguir hablando mal de Ninel Conde, su ex pareja Giovanni Medina le pidió públicamente que lleguen a un acuerdo por “el bien” de su hijo Emmanuel, por el que pelean en tribunales.

“Yo le pido que se civilice, públicamente le extiendo la mano y le pido llegar a un acuerdo por medio de nuestros abogados” señaló Medina, afuera de las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Sobre los videos que presentó Ninel a un programa, en donde se ven varios fajos de billetes, asegurando que eran de Giovanni (señalando con mensajes de seguidores que era de lavado de dinero), Medina se defendió.

“Es un video en donde ni aparezco yo, no aparece mi voz, no aparece mi número, no aparece nada, tal vez era de ella”, indicó.

Giovanni insistió en llegar a un acuerdo con Ninel, ya que no se quiere ver obligado a mostrar las pruebas que tiene sobre ella, de (supuestamente) cómo vivía y abandonaba a su hijo.

“Cuando mi hijo nació y nació sano, no tienes idea cómo le agradecí a Dios por la salud de mi hijo, por el temor que yo tenía por la cosas que hacía esta persona. Ojalá que yo no tenga la necesidad de destapar quién es Ninel en realidad, lo que ustedes ven en la televisión son pequeñeces, la realidad supera cualquiera ficción”, indicó.

Responde a Adal Ramones

Sobre las declaraciones que realizó Adal Ramones en defensa de Ninel, señalando que Giovanni le había reclamado por un comentario que hizo sobre la actriz, como parte de la obra “El Tenorio Cómico”, Medina aseguró que Adal siempre estaba en estado etílico, por lo que quizá no recuerde cómo sucedieron las cosas.

“Que conmigo no se meta el señor, porque sí va a recibir respuesta. No me extraña, por el presunto estado en el que él estaba todas las noches (en la obra) él y dos personas más, había noches que no podían terminar las funciones, no les puedo contar yo, lo que era el backstage de esa producción”, indicó.

