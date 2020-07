CLOSE

A pesar de la nula relación que existe entre Julián Gil y Marjorie de Sousa, el actor desmiente que la actriz le hayan hecho brujería, como una periodista afirmó

Julián niega que Marjorie realice prácticas de brujería en su contra. (Foto: La Voz)

A pesar de la mala relación que existe con Marjorie de Sousa, Julián Gil desmiente que la actriz le haya hecho brujería, como lo afirmó una periodista, quien aseguró, que ese fue el detonante para que la relación entre ellos terminara.

“Quiero hoy, salir en defensa de lo que nosotros vivimos como pareja y desmentir totalmente este cuento absurdo”, señaló el actor.

La decisión de salir a desmentir este dicho, se debe a que Julián no quiere que su hijo se vea perjudicado con mentiras de este tipo.

“Hay que pensar que hay un niño de por medio que es Matías, y como siempre lo he dicho, Matías va a tener la oportunidad de ver todas las cosas que salen, todas las cosas que diga yo, todas las cosas que dice la mamá y él sacará sus conclusiones”, señaló.

Lamentó que se dé este tipo de información, citando una fuente cercana al artista, sin dar nombre, ya que lo único que hacen es dañar la imagen de la actriz.

“Ha sido la historia más absurda que he podido escuchar en todo el proceso. No sé si este video (el de la periodista) lo hacen para entorpecer el proceso, para dañar una u otra imagen, no sé”, puntualizó.

