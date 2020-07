CLOSE

La cantante Chiquis Rivera y su esposo Lorenzo Méndez, comparten que dieron positivo en prueba de Covid-19

Chiquis y Lorenzo, enfrentan el Covid-19, en la miel de la reconciliación. (Foto: NBC Universo)

Tras reconciliarse, Chiquis Rivera y su esposo Lorenzo Méndez decidieron hacerse la prueba de Covid-19, sin imaginar que iban a dar positivo.

“Yo, la verdad, me he sentido muy bien, sí me he sentido un poquito cansada, pero también ayer hice un poquito de ejercicio y me sentí rara, pero la verdad, no tengo calentura, no me duele mucho el cuerpo, sólo me siento un poquito rara, no me saben mucho las cosas, pero estoy bien, ahorita me veo así, porque no me maquillé y no me peiné”, expresó la cantante en un video.

La cantante confesó que ahora que se reconcilió con su esposo, él ya tenía algunos síntomas.

“Lorenzo también dio positivo y la verdad de las cosas, es que cuando yo vi a Lorenzo, a él ya le dolía la garganta y luego me agarró a besos, porque me extrañaba. La verdad, no sabemos cómo nos contagiamos, puede ser en cualquier lugar”, comentó.

Lo que les sorprendió a los cantantes, es que que dieran positivo, ya que Chiquis ya se había realizado la prueba antes.

“Me la había hecho y había salido negativo. Esta vez me la hice en dos lugares diferentes, nomás para estar segura, y los dos llegaron positivos el día de hoy, así que como les digo, me siento bien, no tengo nada de calentura, gracias a Dios”, puntualizó.

