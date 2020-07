CLOSE

José Luis Rodríguez “El Puma” y su esposa Carolina Pérez, no planean tener más hijos y toman con humor los rumores de que “esperan gemelos”. (Foto: La Voz)

El cantante José Luis Rodríguez “El Puma”, aclaró que su esposa Carolina Pérez no está embarazada, como se ha especulado en algunos medios.

“No es cierto que Carolina esté embarazada esperando gemelos, pero les comento una cosa, yo personalmente voy a seguir intentando, voy a esforzarme día y noche, me voy a meter dos litros de testosterona para ver si puedo complacer a la gente y que tengamos gemelos”, expresó el cantante en sus redes sociales.

Con una gran sonrisa, aseguró que cuestionó a su esposa si es verdad que está embarazada.

“Yo no sé de dónde salió esta noticia, yo dije: “ wow será posible que esté sucediendo esto”, yo le pregunté a Carolina,” ¿mira, tú estás embarazada?” y ella me dijo: “que yo sepa no o al menos que sea obra del Espíritu Santo y me preñó”, contó el cantante.

El también actor, agradeció a los medios de comunicación que están al pendiente por saber si él y su esposa están esperando gemelos, pero, lamentablemente, ellos no planean tener más hijos.

Carolina Pérez tiene 52 años de edad y “El Puma” 77, y están juntos desde 1987, procrearon a su hija Génesis, quien nació en 1988. La pareja contrajo matrimonio en 1996.

José Luis padeció fibromatosis pulmonar y en 2017 fue sometido a un doble trasplante de pulmones, que le devolvió la salud.

