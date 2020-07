CLOSE

La actriz denunció que tuvo que dejar un proyecto por defender su talento, ya que buscaban encasillarla nuevamente en el personaje de “rubia tonta”

Verónica Montes alza la voz en contra de los productores, que se aún se rigen por estereotipos, pues considera que como actriz, puede interpretar cualquier papel. (Foto: La Voz)

En medio del llanto, la actriz Verónica Montes denunció que tuvo que dejar un proyecto, debido a que el personaje que le habían ofrecido se lo quitaron para dárselo a otra actriz y ella le dieron el papel de la “rubia tonta”.

“A pesar del miedo a contagiarme, acepté un trabajo que agradezco mucho, poder trabajar en lo que amo y que me tomen en cuenta en mucho proyectos, cumplí con todo lo acordado, pero el día de mi llamado me lleve una gran sorpresa, una no grata sorpresa, el personaje ya no me pertenecía, se lo habían asignado a otra actriz y ahora yo sería otro personaje, una rubia tonta”, indicó.

Aún cuando la actriz se preparó para el personaje que le habían asignado, esto no fue suficiente para la producción, quien le manifestó que su perfil era más importante que su talento.

“Estudie muchísimo para este personaje porque quiero probarme como actriz, enfrentarme a nuevas cosas, retarme a mí misma, pero yo para ellos solo era una actriz que podía interpretar esa clase de personajes. Mi perfil era más importante que mi talento, ¿perdón?, es absurdo que siga pasando eso en esta industria, pensando que las rubias solo somos tontas, que si las morenas solo pueden hacer personajes de bajos recursos, ya basta de estereotipos, ya basta de prejuicios”, indicó.

La actriz tuvo que renunciar al proyecto por respeto a ella misma.

“No acepté ser parte de ese proyecto, porque para mí era una falta de respeto, me ofrecieron una disculpa y me retiré. La apariencia no dice quién eres, no dice cómo eres, no dice cuánto has luchado en tu vida, no dice si eres bueno o malo en algo, el físico no te define, es parte de ti”, señaló.

