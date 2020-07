CLOSE La actriz Lucía Méndez compartió la feliz noticia de que su hijo Pedro Antonio y María José Rodríguez esperan a su primer hijo, por lo que pronto será abuela. La Voz

Feliz porque pronto se convertirá en abuela, Lucía Méndez describió cómo se siente después de saber que su hijo Pedro Antonio y María José Rodríguez, esperan a su primer hijo.

Lucía está muy ilusionada con el nieto o nieta que le darán su hijo Pedro Antonio y María José Rodríguez. (Foto: Cortesía Vicky López)

“Hace mucho tiempo no me sentía tan feliz, tan contenta, tan emocionada, como ahora que Pedro Antonio y Mary van a ser papás, y yo bueno, estoy muy contenta, quiero comentarles lo que siento, mi emoción tan grande, que hasta se me hace un nudo en la garganta, porque esto lo esperé hace mucho tiempo”, expresó la actriz.

Entusiasmada, Lucía compartió que será la abuela más amorosa y consentidora

“Qué Dios me los bendiga a los dos (Pedro y Mary) y un nieto o nieta que venga, va a recibir muchísimo, muchísimo amor”, indicó.

Por su parte, Pedro Antonio también compartió su sentir.

"Un hogar no es un edificio, ni una calle ni una ciudad, no tiene nada que ver con cosas tan materiales como los ladrillos y el cemento. Un hogar es donde está tu familia, y soy el hombre más feliz de empezar la nuestra contigo María José, ¡el amor de mi vida!", escribió en sus redes sociales.

Pedro Antonio, hará abuelos a Lucía Méndez y a Pedro Torres. (Foto: Cortesía)

