La actriz Elyfer Torres reveló que ella también ha tenido que luchar contra estereotipos. (Foto: Louis Vásquez)

Ante el reto de interpretar un nuevo personaje en la serie “Enemigo Íntimo”, Elyfer Torres, quien protagonizara “Betty in NY”, agradece la oportunidad de seguir creciendo como actriz, a través de excelentes personajes, en los que no importa el físico, sino la calidad histriónica.

“A Betty le fue muy bien, la gente quiere mucho a este personaje, y aunque creo que eso normalmente pasa con esta historia, yo jamás me imaginé que iba a estar físicamente en este personaje, para mi fue mágico haber podido contar esta historia, porque, al igual que Betty, me dio seguridad en mí misma, y ahora estoy muy feliz en “Enemigo Íntimo”, con un papel completamente distinto, que me permite desprenderme de Betty”, indicó la actriz, en exclusiva para Tv y Más/La Voz

Elyfer busca en esta nueva oportunidad en “Enemigo Íntimo”, que se transmite exitosamente por Telemundo, que la gente la vea como Alicia, una mujer que para proteger a su madre, entra a la prisión de Las Dunas.

“Me hubiera encantando raparme para este personaje, sin embargo, decidieron solamente que usara el cabello lacio, y bajé mucho de peso, yo quería que el público pensara todo, menos “ahí esta Betty”, yo espero que se haya logrado con el trabajo, tanto físico como histriónico”, indicó.

Elyfer cuenta que para este nuevo personaje, tuvo la oportunidad de ir a un centro de readaptación y enriquecer su papel, desde un punto personal.

“Lo más difícil que le puede pasar a un ser humano es perder su libertad, aunque estás en un set, se siente la energía, mi personaje no sabe cuándo va a poder salir, creo que un personaje como Alicia, te hace replantearte la vida”.

Une su voz contra el racismo

No se pierda la participación de Elyfer en "Enemigo Íntimo". (Foto: Louis Vásquez)

Para Elyfer, no ha sido fácil sobresalir como actriz, debido a que como a muchos de sus compañeros, también la han tratado de estereotipar por su físico, en cierto tipo de personajes, sin embargo, se ha unido a muchos otros actores para levantar la voz en contra de esta situación, aún con el temor de perder oportunidades por hablar.

“Aunque a menor medida que otros compañeros (he sufrido el racismo), pero es horrible tener que lidiar con eso, que nuestra capacidad como actores y personas se vea minimizado y le den un puesto a alguien que tiene la piel más clara.

“Hay muchas cosas más contra las que hay que luchar, como por ejemplo, todavía hay gente en Estados Unidos, que piensa que si eres mexicana, eres inmigrante, entonces hay que tratar de utilizar nuestra voz, y condenar cualquier tipo de chiste racista, banal, somos responsables de hacer que esto cambie. El racismo es algo que existe”, puntualizó.

CONÓZCALA

Elyfer está muy orgullosa de haber podido protagonizar “Betty in NY”, porque hoy tiene la seguridad de interpretar nuevos personajes, completamente distintos. (Foto: Pipe Jaramillo/Telemundo)

Elyfer Torres

Estudió en el CEA Infantil

Se certificó como bailarina de ballet en Inglaterra.

Ha participado en más series “El Secreto de Selena”, “La Piloto” y “Nicky Jam, El Ganador”

Protagonizó la telenovela “Betty in NY”

