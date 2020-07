CLOSE

Laura Bozzo regresa a la televisión mexicana con su programa “Laura sin Censura”, en el que espera, se reconcilien Alejandra Guzmán y su hija

Laura Bozzo agradece a México, el permitirle continuar con su trabajo en televisión. (Foto: Televisa)

Para Laura Bozzo, no hay amor más grande que el de madre e hija, por lo que desea ayudar a que haya una reconciliación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, y les ofrece su programa “Laura sin Censura”, que este 29 de junio se estrena por Unicable, para que lo logren.

“Las puertas de mi programa están abiertas para que Frida y Alejandra, a las que yo quiero y admiro mucho, pronto puedan llegar a un acuerdo, porque no hay amor más grande que el de hija y madre y es muy importante que ellas estén juntas”, indicó la conductora.

Laura ya comenzó a abordar esta situación, que espera se resuelva muy pronto y de la mejor forma para ambas.

“Todo eso lo está viendo Magda, tuvimos a Cristian Estrada, quien fue novio de Frida Sofía y se habló que había tenido una relación Alejandra Guzmán, se le habló, porque él lo niega rotundamente”, indicó.

Agradecida de volver a la TV mexicana

En “Laura sin Censura”, Laura Bozzo abordará temas como violencia familiar, peligros en redes sociales, niños desaparecidos, abusos físicos y psicológicos. (Foto: Televisa)

Laura está por demás agradecida con México por haberle abierto las puertas para continuar con su carrera.

“Muy agradecida con mi virgencita de Guadalupe, con México, es un país que me acogió desde el principio, soy peruana y mexicana, uno nunca olvida sus raíces, pero México me acogió, me dio una segunda oportunidad”, indicó la conductora.

A lo largo de los años, Laura se ha caracterizado por ser una mujer franca, que habla de frente, lo que considera que ha sido fundamental en su carrera.

“Yo soy una persona que dice las cosas de frente, como son, no uso máscaras como mucha gente, se me hace patético que haya gente que esté fingiendo lo que no son”, indicó.

Aunque su franqueza la hecho meterse en líos, como recientemente lo hizo con Alfredo Adame, la conductora asegura que ha aprendido a no hacer caso a las ofensas.

“El que insulta, es porque no tiene argumentos para debatir, insulta para ver cómo sale del problema”, indicó.

“Laura Sin Censura” es un talk show en el que se abordan temas como violencia familiar, peligros en redes sociales, niños desaparecidos, abusos físicos y psicológicos, sin faltar los infieles y la clásica frase ¡Que pase el desgraciado!, que ha hecho famosa la conductora.

Para esta nueva emisión, producida por Magda Rodríguez, Laura está apoyada por especialistas, lo que le ayudará a encontrar soluciones a las problemáticas expuestas.

