Julián Gil mostró un audio, en el que un ex empleado de Marjorie de Sousa la acusa de no darle de comer a su hijo, para que el pequeño llore en los encuentros que tenía su padre

Julián no está dispuesto a seguir pagando abogados para contestar las demandas de Marjorie, sin embargo, el juicio está vigente en México y tendrá que someterse a él. (Foto: La Voz)

Cansado de las declaraciones de Alma Pellón, abogada de Marjorie de Sousa, el actor Julián Gil dio a conocer unos audios, en lo que exhibe a la actriz y a su abogada y declara que ya no luchará por la patria potestad de su hijo Matías, porque ya no está dispuesto a seguir pagando juicios.

En uno de los audios, se escucha al ex chofer de la actriz, explicándole al actor las órdenes que le daba Marjorie a la enfermera, para que el niño llorara en el Centro de Convivencia, donde él lo vería.

“Le voy a decir una cosa y se va a sorprender usted, las primeras veces que hubo la convivencia con su hijo ¿sabe qué hicieron? por órdenes de la señora le dijeron a la enfermera: “no le vas a dar de comer al niño para que cuando lo tenga él, el niño empiece a llorar”, así yo lo escuché, cuando íbamos en camino a la convivencia”, expresó supuestamente el chofer en el audio que Julián presentó.

Aunque en México, la ley señala que la patria potestad por sí misma no es renunciable, y la demanda entablada por Marjorie está en proceso, y Julián tendrá que contestarla así sea con abogado de oficio, él dejó claro que ya no peleará por su hijo, ya que no piensa gastar el patrimonio de sus hijos, en una batalla (legal con Marjorie), que de antemano cree que está perdida.

“Yo he gastado 400 mil dólares o un poco más y si yo salgo a pelear la patria potestad, que yo sé, porque me lo dijeron en amenazas y me lo siguen diciendo, que no la voy a ganar, puedo gastar otros 300 mil dólares más y es el patrimonio de Matías y míos y de mis otros dos hijos”, indicó

El actor también exhibió la cantidad que le pedía la abogada de Marjorie por la manutención de su hijo.

“Quiero que sepa que tengo muchísimos audios más, esta, es una del primer día, cuando yo la conocí, cuando usted descaradamente me pedía, que el nene necesitaba 400 mil pesos mexicanos, 20 mil y pico de dólares (mensuales)”, expresó el actor.

Cabe señalar que este juicio ha ido sumando años, y aún no se finiquita, porque ambas partes han ido ganando instancias, las mismas que uno y otro han ido impugnando, haciéndolo interminable y costoso para ambos, no solo económicamente.

