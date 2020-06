CLOSE

El actor explotó contra Marjorie de Sousa, quien lo demandó ahora, para quitarle la patria potestad de su hijo Matías

Julián Gil reveló que se fue de México, porque lo amenazaron por el juicio que sostiene con Marjorie de Sousa. (Foto: La Voz)

Cansado de luchar infructuosamente por el derecho de ver a su hijo y convivir con él, como cualquier padre, Julián Gil asegura que aunque pierda definitivamente la patria potestad de su hijo Matías, siempre seguirá siendo su padre, y ya será Marjorie de Sousa, quien le tenga que explicar al niño, el por qué le quitó ese derecho.

Ante el comunicado de la actriz, en el que señala que ahora lo demandó para quitarle definitivamente la patria potestad del menor, bajo el argumento de que quiere “proteger los derechos de su hijo”, Julián le respondió:

“Le tiene que dar vergüenza decirlo, disfrazan el comunicado (que envío ella) porque no tiene los pantalones de decirlo, deben tener muchas vergüenza para hacer esto, cómo le va a explicar a Matías que le quitó la patria potestad al padre de su hijo, ¿Por qué? porque solamente se le dio la gana, por un capricho”, indicó.

Desde hace algunos meses Julián Gil había optado por no hablar más sobre los problemas legales que enfrenta contra Marjorie por su hijo Matías, sin embargo el actor no aguantó el coraje y dolor por recibir en Miami, donde radica, la demanda que le interpuso ahora a actriz, pues aunque en este momento ambos comparten la patria potestad de Matías, no ha podido verlo, solo tiene con él obligaciones, pero no derechos.

“Para qué yo quiero la patria potestad de mi hijo, si hoy la tengo y no me sirve para nada, no tengo ningún derecho sobre el niño, solamente pagar pensión, soy una chequera, para eso sí soy padre”, indicó.

Molesto, aseguró que aún cuando pierda la patria potestad de su hijo, él siempre será su padre.

“Puede que yo pierda la patria potestad ante un juez, ante el tribunal de México, puede que yo, Julián Gil pierda la patria potestad, y la voy a perder, pero hoy mañana y siempre voy a ser el padre de Matías , porque a Matías le corre la sangre Gil, vean el comunicado, mencionan al niño como seis veces: “Matías Gregorio, Matías Gregorio, Matías Gregorio”, Matías Gregorio Gil, tiene apellido, tiene que decir Matías Gregorio Gil, si el día de mañana le cambian el apellido que eventualmente puede que lo logren, otra cosa será”, comentó.

Aunque aún Julián puede pelear la custodia, sabe que la perderá.

“Ella lo va a lograr ¿cómo lo va lograr? pues muy fácil, manejo de influencias, poder, corrupción en el sistema judicial de México”, indicó.

Incluso, aseguró que si vive en Miami, no es porque él lo haya querido así, sino por las amenazas que había recibido que atentaban contra su vida.

“Yo tengo una grabación de una reunión que hubo, donde a mí se me amenazó en una mesa, de que si yo peleaba la patria potestad me tenía que atener a las consecuencias, porque la señora tenía unos padrinos y tenían mucho poder. Ustedes se preguntan ¿por qué yo me fui de México?, no porque se me dio la gana, yo me fui de México porque a mí se me amenazó y todavía se me sigue amenazando, yo amo México, mi carrera está en México, mi vida estaba en México, yo me tuve que ir de México por la presión, no por la presión mediática, no por la presión de la prensa, ni la presión de la mamá, ustedes saben a qué tipo de presión yo me refiero”, indicó.

Finalmente, mandó un mensaje a su hijo, ya que él y su familia documentarán todo lo que ha sucedido para que el niño lo pueda ver cuando crezca

“Este mensaje es para Maty, Maty cuando tú quieras, cuando tengas doce años, trece, quince años, te den la oportunidad y conscientemente quieras sentarte hablar conmigo yo voy a estar aquí cuando sea. Desde hoy mi hermana va a escribir un diario donde diariamente o cada dos tres días, vamos a poner cada uno de los hechos y los vamos a documentar con papeles, entrevistas... mi hermana y mi familia va a procurar que en su momento, Maty tenga su historia”, puntualizó

