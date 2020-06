CLOSE

Chiquis Rivera señaló a Lorenzo Méndez como el único responsable de la crisis que están viviendo en su matrimonio

Chiquis es muy clara: Lorenzo le falló. (Foto: La Voz)

Sin tapujos, Chiquis Rivera responsabilizó a su aún esposo, Lorenzo Méndez, de la crisis por la que está atravesando su matrimonio.

“Si no estoy con Lorenzo es por razones o cosas que Lorenzo ha hecho. Si mi relación no ha funcionado, la verdad no es porque yo no quise o hice algo malo. Al contrario. Fui buena esposa y no lo tengo que decir y no quiero hablar de los detalles, porque realmente son mis cosas privadas y si llega el día, cuando yo quiera, lo voy a hablar y si no, pues también se vale”, expresó la cantante a través de sus redes sociales.

Siempre sincera con su público, aseguró que no tiene que ocultar que se divirtiendo, ahora que no está viviendo con su esposo.

“Todos tenemos derecho a nuestra vida privada. Así yo sé que están diciendo: ¡OMG, donde está Lorenzo, Chiquis se está divirtiendo! Sí, me estoy divirtiendo mucho, gracias a Dios, la verdad trabajo mucho y quiero divertirme“, indicó.

Aclaró que no tiene porque ocultar que se la está pasando bien, pues nunca ha sido hipócrita.

“Esa es la diferencia entre yo y otras personas que fingen y que esconden la realidad de las cosas. Yo no. Si estoy aquí tomando tequila, me estoy divirtiendo y escuchando música, es lo que estoy haciendo, no tengo por qué fingir o por qué esconderme”, indicó.

