Además de “El Presidente”, Paulina Gaitán tiene pendiente la cinta “Me Casé con un Idiota”, que filmó al lado de Poncho Herrera; “Territorio” y “Souvenir”. (Foto: Cortesía Telent on the Road)

Enamorada de su papel de “Nené” en la serie “El Presidente”, con el que demuestra su crecimiento y versatilidad histriónica, Paulina Gaitán asegura que desde que inició su carrera, tuvo claro qué era lo que buscaba como actriz y luchó por ello, debido a que no deseaba ser estereotipada en ciertos personajes por su físico, aunque muchas veces, esto significó no tener trabajo.

“Este es un personaje difícil en todos aspectos, incluso, tuve que trabajar mucho en el acento chileno, porque aunque hablamos español, tiene muchas palabras que yo no entendía”, comentó la actriz, quien en “El Presidente”, interpreta a María Inés Facuse, “Nené”, una mujer empoderada, malévola y ambiciosa.

El elegir cuidadosamente los proyectos que le ofrecen, le enorgullece.

“Desde siempre, yo soy una persona que no elegía todo, yo no soy de esas actrices que decía sí a todo para chambear, tengo un equipo maravilloso de trabajo y siempre hemos hablado de esto, hay proyectos, que a veces no se tienen que tomar por un beneficio de la carrera”, expresó la actriz.

Y aunque hoy sus decisiones la han llevado a ser protagonista de series como “Diablo Guardián” y actualmente de “El Presidente”, donde comparte créditos con Karla Sousa y Andrés Parra, Paulina confiesa que hubo momentos de su carrera, en los que sufrió racismo y discriminación.

Aunque no le gusta el futbol, se empapó del mundo del balompié para entender mejor su papel en "El Presidente". (Foto: Cortesía Telent on the Road)

“Durante muchos años, yo no podía quitarme la propuesta de ciertos personajes, porque no me veían en otro lado, decían: “¿cómo ella?, si no se ve como tal, no parece tal”, la verdad es que sí, uno sufre mucho racismo en esta industria, aunque no solamente en cuestión en la industria, yo creo que los mexicanos somos extremadamente racistas, cosa que me entristece demasiado, pero hemos logrado muchas cosas, luchando y demostrándoles, callando bocas, con trabajo arduo, que podemos hacer cualquier tipo de personajes”, señaló.

Paulina señala que está muy satisfecha de hoy poder tener la oportunidad de elegir a las mujeres que quiere interpretar, como es el caso de “Nené”, uno de los ejes principales de la historia de “El Presidente”, ya que es esposa de Sergio Jadue, quien es clave en la investigación del caso de corrupción dentro de la Federación Internacional de Futbol Asociación, un caso que fue llamado “FIFA Gate”.

“Antes no me ofrecían el trabajo, me lo ganaba, no tuve tanta ofertas en mi vida , ahora que tengo una carrera es diferente, pero yo casteaba y me ganaba muchos proyectos”, puntualizó.

CONÓZCALA

Paulina Gaitán interpreta a "Nené" en "El Presidente". (Foto: Amazon Prime Video)

Paulina Gaitán

Nació el 23 de febrero

Inició su carrera participando como extra en la telenovela María Belén

Debutaría en el cine en la cinta “Voces Inocentes”

Participó en la cinta “Cary Joji Fukunaga Sin Nombre”

En televisión, ha participado en series como “Capadocia”, “The River” producida por Steven Spielberg, “Señora Acero”, “El Rey del Valle”, la serie original de Netflix “Narcos”, donde interpreta a “Tata” la esposa de Pablo Escobar.

