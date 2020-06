CLOSE

Carmen Salinas asegura que le incomoda que haya gente que duda de la pandemia del Coronavirus

Carmelita alzó la voz y explota contra de quienes no creen en la pandemia de Coronavirus, pues por esta razón no se cuidan como es debido. (Foto: La Voz)

Afectada por el gran número de vidas que se han perdido por COVID-19, entre ellas la de grandes amigos y compañeros de profesión, la actriz Carmen Salinas expresó públicamente su molestia, su enojo, contra quienes no creen que el virus existe y se mofan de ello.

“Hay cada pendeja y pendejo (sic) que todavía aseguran que el pinche coronavirus no existe, que es cosa del gobierno... no mamen (sic) seguramente el gobierno lo va a mandar al mundo entero, es un Virus 🦠 “, escribió la actriz.

Carmen fue mucho más allá en su enojo contra los que no creen en la pandemia y además se burlan y no se protegen, y en su muy particular forma de expresarse, les “advirtió” que el virus se le meterá por otra parte del cuerpo.

“Por incrédulos, se les va a meter por las nalgas”, señaló.

Y aunque algunos usuarios criticaron su airado mensaje, la actriz expresó que esto no le incomoda, ya que es más preocupante que haya gente que no cree en el coronavirus y pueda estar afectado a otras personas.

“Gracias ❤️ pero me vale lo que opinen estos pendejos (sic) cuando he visto amigos y compañeros muy queridos, morir por este pinche (sic) virus 🦠 que ya nos tiene hasta la madre (sic) en este encierro”, puntualizó la popular actriz.

