Melany Mille revela que ha recibido mensajes de odio, tras darse a conocer que podría estar esperando su primer hija al lado de Nacho

Todo parece indicar, que Nacho será papá por cuarta ocasión, ahora de una niña, al lado de la modelo Melany Mille. (Foto: Televisa)

Tras darse a conocer una foto en donde se le ve a Melany con un vientre abultado, se empezó a especular que ella y Nacho estarían esperando su primer hijo, sin embargo, sería el cantante quien lo podría haber confirmado a través de sus redes sociales.

En la fotografía donde el cantante pudo haber confirmado la noticia, se le ve a sus amigos Erwin y Caín sosteniendo un pastel, mientras que Nacho agradece la felicitación de sus amigos.

“Así celebran los amigos las más hermosas noticias. 😍😍 Los queremos con el alma @erwin_garcia @cainaactor #thequeeniscoming”, indicó.

Con esta foto, el cantante no solo confirmaría la noticia, sino también que sería una niña al acompañar el mensaje por “La reina ya viene”.

Por su parte, Melany dio a conocer los mensajes de odio que le han escrito tras darse a conocer que estaría embarazada.

“Perra maldita ojalá y te hagan lo mismo a ti, te crees una persona bondadosa”. “Que se te ahogue el bebé dentro y muera a causa de tu puterías, perra, en la clínica hay bastantes conocidos”.

Sorprendida por los mensajes, la modelo a quien se le ha señalado de haber sido la causante del divorcio de Nacho y la madres de sus tres hijos, respondió asegurando que solo los involucrados saben la verdad.

“Todos los protagonistas de esta historia, sabemos que aquí no hay responsables ni causantes, no hay maldades ni intromisiones, sino decisiones tomadas por adultos de manera sensata a favor de la paz y la felicidad. Es por eso que hasta el sol de hoy ninguno de los involucrados ha salido a culpar a otro de su presente. Yo no me cansaré de enviar bendiciones a pesar de que ciertas nefastas opiniones se basen en la calumnia y la especulación. Yo decido ser feliz”, escribió.

