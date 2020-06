CLOSE

El cantante habló abiertamente de su homosexualidad, de la cual mucho se había especulado

Pablo expresó que quiso dar este mensaje, ya que considera que en el mundo se está viviendo una época difícil, en donde el racismo y la discriminación prevalece. (Foto: José Jorge Carreón/Auditorio Nacional)

Debido a las especulaciones que había entorno a su sexualidad, el cantante Pablo Alborán quiso sincerarse con su público y hablar abiertamente de su homosexualidad.

"Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era”, indicó a través de un video en sus redes sociales.

En su casa, el cantante confesó que siempre ha tenido la libertad de amar libremente.

“Mucha gente lo supone, lo sabe o, simplemente le da igual, ya que, en mi casa y en mi familia he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido y me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños", expresó.

A través de su mensaje, el cantante busca inspirar aquellos que tienen miedo a demostrar quienes son realidad.

“En mi trabajo, entre mis amigos, en mi compañía de discos, en Warner, jamás me he sentido discriminado u odiado, ni he sentido que decepcionaba a nadie por ser yo, pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo siente así. Y por eso hoy, sin miedo, también espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien. Pero sobre todo, lo hago por mí."

El reconocido cantante español confesó que siempre ha tenido la libertad de amar libremente. (Foto: La Voz)

Alborán quiso dar este mensaje, ya que considera que en el mundo se está viviendo una época difícil, en donde el racismo y la discriminación prevalece.

“Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad desde el racismo, la xenofobia el machismo, la transfobia, la homofobia… y hoy quiero que mi grito se haga un poco más fuerte y tenga más valor y peso”, señaló.

