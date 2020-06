CLOSE

Oswaldo Silvas, vocalista de la Banda MS, confirmó que dio positivo en la prueba de COVID-19.

Walo ya se recupera del Covid-19, y agradece no haber contagiado a su familia. (Foto: La Voz)

Debido a que desde hace unos días el cantante Oswaldo Silvas, vocalista de la Banda MS, empezó a sentirse mal, acudió hacerse la prueba de COVID-19 la cual dio positivo.

"El resultado de esta prueba fue positivo, o sea que sí soy positivo en COVID-19", expresó el cantante en sus redes sociales.

Afortunadamente, el cantante es el único contagiado en su familia.

"Me siento muy bien, afortunadamente los síntomas fueron moderados, ya los pasé, ya estoy en una etapa donde no siento ninguna molestia, simplemente, lo único, un poco, es la respiración, pero estoy bien y afortunadamente mi familia, todos están perfectamente bien, el único afectado fui yo”, indicó.

El cantante expresó que él era uno de los que no creía que el COVID-19 estuviera afectando a tantas personas, hasta que dio positivo en la prueba.

“Fueron tres días en los que si la pasé muy mal, de los 13 días que yo padecí síntomas. Yo era de esas personas que no creía en esto, que me rehusaba a pensar que esto estuviera pasando y que se estuvieran tomando medidas tan drástica, pero desafortunadamente me tocó”, puntualizó.

