CLOSE

La actriz confirmó que sí está separada de George Seely, padre de su hija y que solicitó el divorcio.

Pasado el duelo de su fracaso matrimonial, Marlen está feliz al lado de su hija, que está cumpliendo 8 meses. (Foto: La Voz)

Debido a las especulaciones hechas, en torno a su separación matrimonial, la actriz Marlene Favela confirmó que es verdad y está en vías de divorcio de George Seely, padre de su hija.

“Sí, estoy separada, sí, pedí el divorcio", expresó la actriz mediante sus redes sociales.

Aclaró que su separación no se debió a que ella quisiera retomar su carrera, ya que jamás hubiera antepuesto su trabajo.

"Quiero que sepan que mi relación no se terminó porque yo quise volver al medio del espectáculo, quiero aclararlo. Yo jamás hubiera puesto en riesgo a mi familia por ningún trabajo. Yo me casé con un buen hombre, me casé con un hombre maravilloso", indicó la actriz.

El haberse separado de su esposo apenas meses después del nacimiento de su hija Bella, fue difícil para la actriz, sin embargo hoy está en paz.

“Viví mi duelo, tuve un duelo doloroso, lo viví en silencio, porque todavía no era público ni se especulaban cosas, lo viví como cualquier mujer, hoy soy una mujer que está curada, que se siente muy tranquila y satisfecha”, indicó.

Por el bien de su hija, la actriz ha decidió no demandar al padre de su pequeña, quien puede ver a Bella cuando él lo quiera, aunque la actriz, deja ver que si él se fue de su vida y del país, fue por problemas personales, ocasionados por errores propios.

“Yo me haré cargo de la manutención de Bella, como lo hecho desde el día que nació, al cien por ciento. Y no porque su papá no quiera y no le importe, sino porque su situación en este momento no se lo permite. Haya hecho lo que haya hecho, ya lo pagó, porque se perdió la oportunidad de estar al lado de su hija y de su esposa, es un ser humano como cualquier otro, como tú o como yo que cometemos errores. Incluso quiero que mi hija crezca amando a sus padres por igual, porque los dos tenemos los mismos derechos, porque los dos la amamos profundamente, porque ella no tuvo absolutamente nada que ver con esta decisión”, puntualizó.

Marlen se casó con el empresario australiano, de origen libanés, el 17 de diciembre de 2017, en Querétaro, México, en una espectacular ceremonia católica y civil. Su hija Bella, nació en octubre de 2019.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/06/16/marlene-favela-confirma-que-se-esta-divorciando/3199293001/