La actriz explicó el comentario que hizo en sus redes sociales, por el cual la tacharon de racista

Bárbara de Regil dice que cuidará su lenguaje. (Foto: La Voz)

En las últimas semanas, la actriz Bárbara de Regil ha sido severamente criticada por la forma que se ha expresado en sus redes sociales, incluso, fue tachada de racista por haber utilizada la palabra “prieta”, sin embargo, asegura que no lo hizo con dolo y menos para menospreciar a alguien, pues hablaba de sí misma, con una expresión que le parecía, hasta ahora, común e inofensiva, sin embargo y dado lo que hoy está pasando con esta situación, cuidará su lenguaje para evitar malas interpretaciones.

“Yo hablé de mí, en primera persona, y después rematé con un ¡ay, qué horror! porque me acordé que en mi adolescencia, me metí a la cama de bronceado todos los días, porque estaba de moda. Entiendo perfecto que estamos viviendo un momento sumamente difícil en cuanto al racismo, lo entiendo y me duele mucho, porque yo no soy racista. La gente que me conoce y ha seguido mis redes desde siempre, sabe el ser humano que soy”, expresó.

Debido a las críticas que ha recibido, Bárbara asegura que ha aprendido a cuidar sus palabras, para que no se mal interpreten.

“A mí sí me han ofendido directamente. Pero está bien, cada día aprendo a cuidar más mis palabras”, indicó.

La actriz aprovechó las preguntas de sus fans, para aclarar por qué pidió a una fan que no le llamara a su celular.

“Hablé con muchas fans y les decía: “por favor, ya no pasen mi celular, por favor”, y muchas me hacían caso, muchas no. Me hablaban en la madrugada, tres de la mañana, yo me despertaba con el corazón afuera, porque pensaba: “algo pasó” y no. En mi trabajo, todo el tiempo, y no me hablaban una vez, 50 veces seguidas”, expresó.

