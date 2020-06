CLOSE

Los actores hablan sobre el racismo que han enfrentando en sus carreras

Yalitza Aparicio alza la voz, junto con otros actores, en contra el racismo en México. (Foto: Rachel Murray, Getty Images for Netflix)

A pesar del racismo que han tenido que enfrentar en su vida personal y artística, los actores Yalitza Aparicio, Tenoch Huerta y Jorge Guerrero, han logrado sobresalir en una industria en donde, aseguran, ser moreno significa representar papeles de delincuentes, violadores, corruptos, entre otros, aún cuando se dice que México no es un país racista. Los tres actores, unieron sus voces para levantar la voz en contra del racismo.

“Hay papeles que uno tiene que rechazar, pero no te puedes salir del sistema, si tú te vas afuera y rechazas todo, porque todo está escrito desde ahí, entonces nunca vas a llegar a los círculos de poder, y una razón por la que no se escriben estas historias es porque no estamos empoderados, nadie que venga de una clase media, o de una clase media baja está empoderado en la industria de los medios en este país, por esa razón hay que entrarle a ese mundo, hay que entrarle con todo.

“Sí, efectivamente, todos mis personajes han sido de jodido, sufridor y de ratero, porque cada vez que hablamos de la clase media o la clase media baja, siempre es sórdida, violenta, brutal, bestial, animal... son violadores, tratantes de personas, asesinos, corruptos; las mujeres son violentadas constantemente, siempre hay esta idea de que la clase media y la clase media baja, es horrible”, expresó Tenoch Huerta durante una plática sobre el racismo y discriminación en México.

Antes de “Roma”, Jorge Guerrero participó en la serie de Luis Miguel, interpretando al cadete Tello. (Foto: Cortesía)

Yalitza Aparicio, quien fue nominada al Óscar como mejor actriz, por su actuación en la cinta “Roma”, expresó cómo ha sido discriminada en México, por los mismos actores que no se sentían representados por ella, por ser “una india”, como fue el caso de Sergio Goyri.

“Yo lo viví en carne propia, yo lo veo cuando llegaban los comentarios de “esa india por qué nos representa”, y yo decía: “oh, qué fuerte”... es triste ver que en tu país, no te estaban apoyando, muchos rechazan su apariencia.

“Veía un tuit de Tenoch que decía: “las personas consumen más cremas aclarantes” y realmente es porque buscan parecerse a este perfil, o a este estereotipo que te han hecho creer, que si tienes ese perfil, eres mejor, que si eres “güerito”, eres inteligente, que vas a tener más posibilidades económicas, que las personas te van a respetar”, expresó Yalitza.

Gracias a su nominación al Oscar, la actriz ha podido levantar su voz y decir “ya basta de racismo”.

Tenoch Huerta es uno de los actores mexicanos con mayor reconocimiento histriónico, sin embargo, señala que sí está estereotipado. (Foto: Miguel Navarrete/Blim)

“Es momento de hablar, de no quedarnos callados, tal vez, muchos te van a decir “resentido”.., pero a nosotros no toca hacer la chamba dura y decir “ya basta”... Por muchos años nos hemos quedado callados y hemos estado esperando que lleguen oportunidades, y que las personas se den cuenta que aquí estamos, así que es momento de hablar, de alzar la voz y de decir “¡ya basta!”, “¡yo también puedo!”, indicó.

Jorge Guerrero, actor que interpretó a la pareja de Yalitza en la cinta “Roma”, aceptó que ha tenido que rechazar papeles, porque no desea ser estereotipado por su físico.

“Últimamente me han mandado personajes, en donde realmente hay una indagación social y se queda en un estereotipo que solamente soporta una historia, es ahí donde yo digo: “yo no me voy a pelear con ellos, ni voy a exigir algo que no está sucediendo”, simplemente decido no hacerlo”, puntualizó Jorge.

