La integrante de JNS, dio a conocer que dio positivo a la prueba de COVID-19

Melissa López, integrante de JNS, dio positiva a Covid-19, pero es asintomática. (Foto: La Voz)

La cantante Melissa López, integrante de JNS, dio a conocer que dio positivo a la prueba de Covid-19, aunque es asintomática.

“Hace un par de días me confirmaron que tengo COVID, soy positivo. Lo más raro de todo es que, prácticamente, estoy asintomática. Entonces, eso es lo más peligroso, porque puedes salir, la gente sale a trabajar o hace reuniones o hay gente que ya se está viendo con amigos, y esto sí está pasando, cada vez hay más gente cercana que está contagiada”, señaló.

La cantante se hizo la prueba, debido a que su cuñado fue diagnosticado con Covid-19 , por lo que su hermana alertó a su familia.

“Está peligroso ahorita, es el momento más crítico y no creemos tanto. ¡Está pasando! Eso de regresar a la “normalidad” no es correcto, no tomamos en serio la situación", señaló.

Tras conocer que estaba contagiada, acudió con su neumólogo, quien le dio indicaciones, por lo que se mantendrá aislada hasta que se haga una nueva prueba para verificar que ya no lo tiene.

“Fui con un neumólogo. Me revisó, pero hay muchas especificaciones que creo que es muy importante que la gente sepa. Ahorita es el punto más fuerte”, indicó.

