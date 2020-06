CLOSE

Tras los dimes y diretes entre el cantante y su ex esposa, Lupillo aseguró que lo único que le desea a la madre de sus hijos, es lo mejor del mundo

Lupillo no se inmuta de lo que diga su ex esposa. (Foto: Cortesía)

Tras los dimes y diretes que han existido entre Lupillo Rivera y su ex esposa Mayeli Alonso, quien declaró que durante su matrimonio sufrió de violencia doméstica, el hermano de Jenni Rivera aseguró que no tiene nada en contra de su ex, a quien él, deja entrever, le pidió el divorcio, tras darse cuente que le había sido infiel.

“A mi ex mujer le regalé todo lo que te imaginas, y le deseo lo mejor del mundo, no tengo absolutamente nada en contra de nadie, ni le deseo mal a nadie en el mundo”, señaló el cantante, durante la presentación virtual de su disco De regreso al Ruedo.

A pesar de las fuertes declaraciones que ha hecho su ex esposa en su contra, Lupillo explicó que no le afectan en nada

“Yo no me puedo quebrar, ni hablar por lo que está pasando en mi vida personal, yo soy una persona que sé que el show tiene que continuar, ha habido muchos dimes y diretes esta semana, y la verdad, a mí no me afecta en nada”, indicó,

Lupillo dice que se arrepiente de no haber estado en esta nueva temporada de “La Voz México” ¿será que extraña a Belinda? (Foto: Francisco Morales/La Voz)

Hasta ahora, Lupillo asegura que solo se arrepiente de una cosa en su vida: no ser parte de los coach permanentes de “La Voz México”, show que ahora produce TV Azteca, y en el que supuestamente inició una relación con Belinda.

“Nunca me he arrepentido de nada de lo qué pasa en mi vida, nada más de una cosa si me he arrepentido, de no haber repetido en “La Voz” cien veces, cien veces tenía que haber estado yo en ese show”, indicó, aunque se negó hablar de su relación con Belinda.

Además de presentar su nuevo disco, el cantante ya prepara un libro biográfico.

“Ya estamos preparando un libro de tres series, estamos aquí echándole ganas”, puntualizó.

