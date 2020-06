CLOSE

Ninel explicó que el proceso legal que lleva en contra de Giovanni, se ha visto manipulado por la presunta cercanía que él tiene con políticos

Ninel sigue buscando recuperar la custodia de su hijo Emmanuel. (Foto: Francisco Morales/La Voz.)

Después de haber acudido a la Fiscalía General de Justicia, a ampliar su declaración en contra de su ex pareja Giovanni Medina, padre de su hijo, Ninel Conde aceptó que cometió un gran error por haberse relacionado con él.

“Me tocó hoy ir a la Procuraduría para ampliar mi declaración como víctima de violencia familiar, me tocó hacerme un examen psicológico, para que puedan medir todo el daño que me ha causado este hombre, que se cruzó en mi vida en un momento de instabilidad emocional para mí y pues la cagué, metiéndome ahí, pero bueno, tengo una bendición maravillosa que es Emmanuel, bueno "tengo" entre comillas, porque tengo más de tres meses de no tenerlo aquí en casa”, indicó en un "en vivo" en sus redes sociales.

Tras darse a conocer que la cantante había acudido a la Fiscalía a ampliar su declaración, y haber acusado a Giovanni de llevarse a su hijo a Cuernavaca, Medina otorgó una entrevista a un programa de televisión, en el que desmintió a Ninel, mostrando que él y su hijo estaban en casa, y además, pidió que se le preguntara al abogado de la cantante, qué narcotraficante estaba pagando sus servicios, por lo que cuando se le preguntó a la actriz, qué pensaba sobre esto, aseguró, que no le preocupan las declaraciones de su ex.

“Una persona narcisista y manipuladora siempre va a querer afectar, manipular y perjudicar el nombre de una persona y decir mentiras y decir tonterías y decir lo que la persona es", indicó.

Ninel explicó que el proceso legal que lleva en contra de Giovanni, se ha visto manipulado por la presunta cercanía que él tiene con políticos, incluso, ahora se ha enterado que mantiene una relación sentimental con alguien del gobierno.

“Me ha llegado el rumor que tiene una relación sentimental con gente del gobierno que todo mundo sabe, menos yo”, señaló.

No solamente de ese tipo de supuestas situaciones se ha enterado Ninel, ya que también asegura que Giovanni estafa a la gente.

“Ahora hay gente que me cuenta que vendía dólares falsos, imagínense”, puntualizó.

A pesar de todo por lo que está atravesando, Ninel asegura estar tranquila.

“Estoy en pa, porque gracias a Dios, ya no tengo quién me violente”, expresó.

