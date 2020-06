CLOSE

Esperarán para presentar públicamente a su hija, debido a qué hay personas que no son prudentes con sus comentarios

Larry quiere presentar a su hija, a través de Tik Tok. (Foto: Universo)

Kenia Ontiveros, esposa de Larry Hernández, confesó que aún no está lista para mostrar públicamente a Dalett.

“Ahorita ando como muy sensible, yo creo que ha de ser por el post parto. La verdad, no me siento cómoda ahorita, compartirla tan chiquita, se me hace que son unos angelitos tan chiquitos y hay tanta gente con su mala vibra y hay gente que no se mide a comentar”, indicó.

Debido a que Kenia está muy sensible, no quiere que los comentarios la afecten, por es, prefiere esperar para compartir la foto de Dalett.

Kenia esperará para presentar públicamente a su bebé. (Foto: Universo)

“Hay gente que comenta bien, hay gente que comenta mal, pues no les pongo atención, no me enojo, no pasa nada, quiero sentirme así con Dalett. Ya que esté preparada mentalmente para decir: “ok, vamos a subir la foto, ya estoy lista, ya no importa nada”, la compartiremos”, indicó.

La primera imagen de la pequeña, será compartida en sus redes sociales, la cuales ya cuentan con algunos videos.

“La primera foto de Dalettm se va a subir en la página de Dalett, Larry dice que quiere hacer un Tik Tok “, puntualizó.

