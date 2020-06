CLOSE

La conductora pidió que se le deje de relacionar con una mujer que ha cometido actos vandálicos, solo porque se apellida igual que ella

Andrea asegura que ella jamás haría algo que destruyera, pues ante todo, trata de ser un buen ejemplo para sus hijas. (Foto: La Voz)

Molesta porque en los últimos años, se ha querido manchar su nombre, Andrea Legarreta pidió que se le deje de relacionar con una mujer que ha cometido actos vandálicos en la Ciudad de México, y aclaró, que no es su prima.

“No me relacionen con esa mujer, porque yo ni la conozco, no es mi prima. Es claro que han buscado por muchos medios ensuciarme en distintas etapas de mi vida y mi carrera, y ya no lo voy a permitir”, indicó.

Andrea lamentó que se le relacione con esta mujer, simplemente por tener el mismo apellido que ella.

“No sé si hayan publicado alguna fotografía, en algún evento familiar, donde se vea que somos primas. El apellido no nos hace familia de nadie y mucho menos si no la conocemos. También soy Martínez, quiero pensar que soy prima de casi todo México, porque somos muchos Martínez”, comentó.

A lo largo de su carrera, Andrea Legarreta aseguró que lo único que ha querido es construir, ya que ella jamás haría algo que destruyera.

“No apoyo la violencia de ningún tipo!! Yo no destruyó, trato de construir! trato de apoyar a quienes puedo y ser un buen ejemplo para mis niñas... Y claro que me equivoco y cometo errores, pero jamás apoyaría algo así!! Y así fuera mi hermana, sería en todo caso una decisión de ella! Pero mi familia, lo que me ha enseñado, es a respetar, y a pesar de la maldad de otros, nunca voy a dejar de ser una buena persona”, puntualizó.

