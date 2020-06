CLOSE

El cantante se encuentra desolado tras la muerte de su abuela Socorro, quien lo crió mientras su madre Verónica Castro trabajaba

Cristian buscará ayuda ante la desolación que le dejó la muerte de su abuela, quien lo llenó de amor. (Foto: Francisco Morales/La Voz.)

A semanas de haber perdido a su abuela doña Socorro, el cantante Cristian Castro confesó a Guadalupe Pineda, en una plática que sostuvieron, que planea buscar ayuda profesional, para poder sobrellevar la muerte de su abuelita.

“Su presencia le daba un motivo a mi vida real y una realidad a mi vida también, estoy con ganas de entrar a un grupo de ayuda, porque estoy muy desolado”, confesó.

Con un nudo en la garganta, Cristian recordó el amor que él y su abuela siempre se tuvieron, ya que fue Doña Socorro quien lo llenó de amor, mientras su madre, Verónica Castro, trabajaba incansablemente para darles lo mejor.

“Yo dormí con mi abuela hasta los 13 años, cuando ya me vi demasiado grande, me fui a mi habitación por primera vez en la vida, porque yo nunca quise dormir solo, siempre quise dormir con ella, entonces, hubo un mimetismo, nos mimetizamos, no sé, pero dormí en su brazo hasta los 13 años y la verdad es que mi abuela se ha convertido en mi dirección”, contó.

Cristian reveló que prepara un disco homenaje a su abuela, a quien ve en sus sueños desde el día en que falleció.

“La veré todos los días en mis sueños porque, aparte, la sueño todos los días. Estoy haciendo una canción, un tributo a mi abuela, componiéndole canciones y tratando de hacer un disco un poquito más espiritual, así que muy pronto les voy a estar transmitiendo este mensaje espiritual, porque creo que lo necesitamos”, puntualizó.

