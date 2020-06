View this post on Instagram

La vida y el amor son las grandes noticias del mundo, se abren paso entre la multitud del tiempo errante y nos inundan con su felicidad. Nada mas hermoso que compartirles @dulcemaria y yo una noticia llena de esto, de vida y de muchísimo amor, ¡ vamos a ser papás! y estamos inmensamente felices, esperando con todo el amor a nuestr@ bebé! ❤️❤️🙏🏻 Gracias a @clearblue por ser una parte tan importante para confirmar esta gran bendición que nos está cambiando la vida ❤️ #ClearBlueConfirmed