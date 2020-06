CLOSE

Domino Saints lanza su disco debut Island Kings, con el cual planean imponer una nueva tendencia en la música y el arte

Con la confianza de haber hecho lo correcto como artistas independientes, Domino Saints, no piensa en el éxito, sino en llegar al corazón de su público con su propia propuesta musical. (Foto: Cortesía)

En medio de la cuarentena por la pandemia de Coronavirus, el dúo Domino Saints, conformado por Gigi Ojeda y David Leal, dio a conocer su álbum Island Kings, con el cual retoman las cosas sencillas de la vida para transfórmalas en canciones.

“La idea detrás de este álbum Island Kings, desde antes que pasara esto de la cuarentena, era hacer un álbum que retomara lo más sencillo, porque la gente está muy enfocada en lo material, que no es lo importante en la vida, y era volver a la sencillez, apreciar ir a un café, a una playa y este álbum representa el momento perfecto de valorar las pequeñeces de la vida”, expresó Gigi.

Gigi Ojeda y David Leal lanzan su álbum Island Kings. (Foto: Cortesía)

A pesar de que en un principio, había la incertidumbre de lanzar un disco como artistas independientes, al final, el dúo está satisfecho con lo que han logrado.

“Para nosotros, que somos compositores, nunca había sido el tema que no tuviéramos suficientes canciones, siempre era un asunto de las disqueras, de cuál sencillo sacar, algunos querían sacar uno, otros no, en este caso, sufrimos todo esto, pero aprendimos de las disqueras grandes, porque sentíamos que no nos teníamos que conformar con lo que ellos querían y fue por eso que decimos volver a ser artistas independientes, y salió el cuadro como lo queríamos pintar”, expresó David.

Con la confianza de haber hecho lo correcto como artistas independientes, Domino Saints, no piensa en el éxito, sino en llegar al corazón de su público.

“Agarramos confianza de que nada nos impedirá hacer nuestra música, no importa lo qué diga la industria, hemos aprendido a ser artistas y nos sentimos con esa libertad de poder hacer el álbum que nosotros deseamos . Yo creo que no importa el éxito, sino que nuestro trabajo toque los corazones de la gente y el éxito viene como consecuencia”, puntualizó Gigi.

