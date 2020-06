CLOSE

Por motivos del confinamiento por la pandemia de coronavirus, el video de este tema, fue filmado en su propia casa, algo que también le sirvió de distracción a su familia.

El cantautor Santiago Cruz interpreta “Hay Días”, que describe esos momentos en los que hasta pensar se vuelve doloroso. (Foto: César Calderón/Cortesía)

Hace más de ocho meses, Santiago Cruz compuso el tema “Hay Días”, el cual habla de los altibajos que hay en la vida, sin embargo, el cantante no imaginó que esta canción, vendría perfecta para este momento de confinamiento.

“Es un tema que ya tenía siete, ocho meses que había compuesto, pero ahorita, en este momento, se volvió relevante” expresó el cantautor.

Por motivos del confinamiento por la pandemia de coronavirus, el video de este tema, fue filmado en su propia casa, algo que también le sirvió de distracción a su familia.

“El video se hizo en cuarentena, teníamos un calendario establecido, pero las cosas cambiaron y nos tocó recurrir a lo que teníamos en casa, a la familia, a una cámara que teníamos, y la verdad es que nos acomodamos muy bien a esta situación, sacando el mayor provecho, fue maravilloso cambiar la rutina de la casa, lo que hicimos fue jugar a hacer un video, divertirnos en familia y el resultado nos encantó, señaló.

Pese a que ya lleva varios meses sin salir de casa, Santiago confiesa que no ha encontrado inspiración para componer temas.

“En esta cuarentena no he escrito, porque no logro encontrar la manera de sentarme y de componer. “Hay días” describe esos momentos en los que hasta pensar se vuelve doloroso; momentos dónde solo se espera que al extender la mano, se encuentre a alguien a se ama, para que este a tu lado”, puntualizó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO:

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2020/06/05/santiago-cruz-interpreta-hay-dias/3160596001/